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Созданы экспертные группы для достижения окончательного соглашения между США и Ираном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Созданы технические и экспертные группы для достижения окончательного соглашения между США и Ираном, сообщил МИД Катара.

"Созданы специализированные технические и экспертные группы для согласования условий окончательного соглашения, которое охватит все аспекты меморандума о взаимопонимании" между США и Ираном", - цитирует заявление министерства телеканал "Аль-Джазира".

Кроме того, отмечается в документе, "созданы группы для последующего контроля за исполнением меморандума, мониторинга достигнутого прогресса и работы над заключением окончательного соглашения".

"Это отражает приверженность всех сторон продвижению в переговорном процессе добросовестно с целью достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения", - говорится в заявлении.

США Катар Иран
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