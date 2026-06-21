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Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс, и дополнительный прогресс может последовать в течение нескольких часов.

"Мы уже добились большого прогресса всего за последние несколько часов, и я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся дополнительного прогресса", - сказал он журналистам в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье.

По словам Вэнса, "это историческая встреча". "Никогда прежде, за исключением Исламабада последних нескольких месяцев, иранское и американское руководство не встречалось на столь высоком уровне", - подчеркнул вице-президент.

Он отметил, что "президент (США Дональд Трамп) попросил нас перевернуть страницу, трансформировать наши отношения с народом Ирана и протянуть руку, которая говорит иранскому народу: если ваше руководство готово отказаться от роли детонатора региональной нестабильности, если они готовы отказаться от ядерных амбиций в долгосрочной перспективе, то США готовы фундаментально изменить наши отношения с этой страной".

"Это, безусловно, наша цель", - сказал Вэнс.

Хроника 28 февраля – 21 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Швейцария Бюргеншток Иран США Джей Ди Вэнс
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