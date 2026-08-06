Что случилось этой ночью: четверг, 6 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ущерб от вторжения украинских войск в Курскую область в 2024-2025 годах превысил 0,5 трлн рублей, погибшими числятся 640 местных жителей. Возбуждено 711 уголовных дел, обвинение предъявлено 35 иностранным наемникам, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

- Кабмин РФ разрешил продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. На АЗС будет отражена информация об экологическом классе отпускаемого топлива, сообщили в Минэнерго.

- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто с 02:47 из-за атаки БПЛА на регион. Аэропорт Ярославля с 01:11 приостановил обслуживание рейсов.

- Экипаж судна "Янина", затонувшего после атаки дронов в 130 милях от Новороссийска, получит выплаты от профсоюза. Средства перечислят после возвращения моряков в Приморский край.

- Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе, вынудив его изменить курс и повернуть назад.

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью, приуроченному ко второй годовщине его пребывания на посту, назвал последние два года самыми сложными для страны со времен Исламской революции.

- Корвет "Гремящий" в ходе учения с силами ТОФ выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива по цели, расположенной на полигоне Кура на Камчатке. Дальность полета ракеты составила около 1300 км.