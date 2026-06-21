Патриарх Кирилл совершил заупокойную службу в Брестской крепости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье, в канун 85-й годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брестскую крепость, где молитвенно помянул ее защитников и всех павших в Великой Отечественной войне.

У мемориального знака, установленного в память о погибших воинах близ госграницы Белоруссии, предстоятель совершил заупокойную литию. Обращаясь к собравшимся, он рассказал, что молился в том числе о своем дяде, в честь которого ему дали имя и который погиб здесь в первые дни войны.

"Им не удалось в то время отразить противника, но они внесли свой вклад в победу. Если бы не было Брестской крепости, не было этих жертв, то не вошли бы наши войска в Берлин и не раздавили бы ту страшную гадину, которая стремилась поработить весь мир, но в первую очередь - Россию, наше Отечество", - сказал патриарх, призвав хранить молитвенную память об этих героях.

За богослужением также молились патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин, управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий, духовенство Белорусского экзархата и Москвы. На службе присутствовали вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич и белорусский уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.