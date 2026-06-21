Поиск

Патриарх Кирилл совершил заупокойную службу в Брестской крепости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье, в канун 85-й годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брестскую крепость, где молитвенно помянул ее защитников и всех павших в Великой Отечественной войне.

У мемориального знака, установленного в память о погибших воинах близ госграницы Белоруссии, предстоятель совершил заупокойную литию. Обращаясь к собравшимся, он рассказал, что молился в том числе о своем дяде, в честь которого ему дали имя и который погиб здесь в первые дни войны.

"Им не удалось в то время отразить противника, но они внесли свой вклад в победу. Если бы не было Брестской крепости, не было этих жертв, то не вошли бы наши войска в Берлин и не раздавили бы ту страшную гадину, которая стремилась поработить весь мир, но в первую очередь - Россию, наше Отечество", - сказал патриарх, призвав хранить молитвенную память об этих героях.

За богослужением также молились патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин, управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий, духовенство Белорусского экзархата и Москвы. На службе присутствовали вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич и белорусский уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.

Патриарх Кирилл Брест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула переговоры после угроз Трампа

Трамп не исключил, что возьмет под контроль Ормузский пролив и введет плату

 Трамп не исключил, что возьмет под контроль Ормузский пролив и введет плату

Вашингтон заявил о 67 судах, которые пересекли Ормузский пролив за сутки

Во Франции из-за жары в понедельник закроются 845 школ и коллежей

 Во Франции из-за жары в понедельник закроются 845 школ и коллежей

Axios узнал, что США хотели бы добиться от Ирана приглашения инспекторов на ядерные объекты

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не остановит проиранские группировки в Ливане

 Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не остановит проиранские группировки в Ливане

Вице-президент США сказал, что Штаты будут добиваться мира в Ливане

Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

 Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10030 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов