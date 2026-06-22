Володин заявил, что правда о ВОВ должна сохраняться

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На памятном мероприятии по случаю 85-летней годовщины начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в Белоруссии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сделать все для сохранения исторической правды.

"В мире много несправедливости. Мы видим, как некоторые страны пытаются переписать историю, сделать все для того, чтобы подвиг нашего народа был забыт, а имена защитников вычеркнуты из истории. Мы не должны допустить этого", - сказал Володин в понедельник.

По его словам, "видя, как разрушаются мемориалы и оскверняются могилы наших воинов в европейских странах, мы должны сделать все для того, чтобы правда об истории самой кровавой, самой тяжелой войны прошлого столетия была сохранена и передавалась будущим поколениям".

"Они хотят отобрать у нас память, они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств, не будет нас", - отметил председатель Госдумы.

В ходе мероприятий в Брестской крепости председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко возложили венок к Вечному огню в дань памяти всех непокоренных защитников Родины.