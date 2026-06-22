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Володин заявил, что правда о ВОВ должна сохраняться

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На памятном мероприятии по случаю 85-летней годовщины начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в Белоруссии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сделать все для сохранения исторической правды.

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"В мире много несправедливости. Мы видим, как некоторые страны пытаются переписать историю, сделать все для того, чтобы подвиг нашего народа был забыт, а имена защитников вычеркнуты из истории. Мы не должны допустить этого", - сказал Володин в понедельник.

По его словам, "видя, как разрушаются мемориалы и оскверняются могилы наших воинов в европейских странах, мы должны сделать все для того, чтобы правда об истории самой кровавой, самой тяжелой войны прошлого столетия была сохранена и передавалась будущим поколениям".

"Они хотят отобрать у нас память, они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств, не будет нас", - отметил председатель Госдумы.

В ходе мероприятий в Брестской крепости председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко возложили венок к Вечному огню в дань памяти всех непокоренных защитников Родины.

Вячеслав Володин ВОВ Брест
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