Лидер "Хезболлы" настаивает на выводе израильских войск из Ливана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Израиль должен вывести войска из Ливана для нормализации обстановки, заявил в воскресенье лидер движения "Хезболла" Наим Касем.

"Они должны покинуть Ливан", - цитируют его слова ближневосточные СМИ.

Касем предупредил, что в противном случае для израильских военных "не будет безопасных зон" на взятых ими под контроль территориях на юге Ливана.

Ранее в иранской делегации, проводящей переговоры с США в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.