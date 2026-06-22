В КСИР пригрозили Израилю поражением

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что если Израиль не уйдет из южного Ливана, его ждет поражение, об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Если вы не уйдете с юга Ливана собственными ногами, эпопея 2000 года повторится вновь, в тот самый год, когда вы бежали с этой земли в позоре. Выбор за вами", - написал Каани в соцсетях.

В мае 2000 года Израиль завершил одностороннее выведение войск из южного Ливана, что было подтверждено ООН 16 июня 2000 года. Вывод положил конец 18-летней израильской оккупации региона, а также укрепил позиции движения "Хезболла" в Ливане.

Тема военных действий Израиля в южном Ливане была одной из центральных на прошедших в Швейцарии переговорах США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Иран заявлял, что откажется от будущих переговоров с США и не откроет Ормузский пролив, пока Израиль продолжает военные действия на территории Ливана.

Впоследствии делегации Ирана и США согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане, говорится в заявлении пакистанских и катарских посредников.

"Достигнуто согласие на создание группы по предотвращению конфликтов. В нее войдут США, Иран, Ливан. Посредники помогут в работе", - отмечается в документе.

Целью группы будет обеспечение прекращения боев между Израилем и "Хезболлой".

21 июня начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военные должны быть готовы к возобновлению боевых действий с "Хезболлой" на фоне хрупкого перемирия.

"Объявленное перемирие очень хрупкое, и мы должны оставаться в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий, предотвращению угроз и быстрому переходу к наступательным действиям в случае необходимости", - сказал он, добавив, что "все ресурсы ЦАХАЛа направлены на это".