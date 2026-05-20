Поиск

Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы США на процедурном голосовании выступили за рассмотрение в полном составе проекта резолюции, ограничивающей полномочия президента страны Дональда Трампа по возобновлению военных действий против Ирана.

В ходе голосования 50 сенаторов высказались за то, чтобы проект рассмотрел Сенат в полном составе, сообщают американские СМИ.

До сих пор обсуждением резолюции занимались на уровне комитета.

На голосовании за рассмотрение проекта резолюции выступили все сенаторы-демократы, кроме одного, и четыре республиканца.

На практике итоги голосования означают, что Сенат существенно приблизился к голосованию по проекту резолюции.

В последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения Конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется "зеленый свет" со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти.

Иран Конгресс США Сенат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

США потеряли 14 самолетов и 28 дронов во время операции против Ирана

Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

 Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

 Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

 Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2252 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов