Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы США на процедурном голосовании выступили за рассмотрение в полном составе проекта резолюции, ограничивающей полномочия президента страны Дональда Трампа по возобновлению военных действий против Ирана.

В ходе голосования 50 сенаторов высказались за то, чтобы проект рассмотрел Сенат в полном составе, сообщают американские СМИ.

До сих пор обсуждением резолюции занимались на уровне комитета.

На голосовании за рассмотрение проекта резолюции выступили все сенаторы-демократы, кроме одного, и четыре республиканца.

На практике итоги голосования означают, что Сенат существенно приблизился к голосованию по проекту резолюции.

В последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения Конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется "зеленый свет" со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти.