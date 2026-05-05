Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как и все его предшественники на этом посту, считает антиконституционным закон, предусматривающий ограничения в отношении главы государства в вопросе ведения боевых действий, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

"Не только мы, но вообще все президенты США с тех пор как был принят этот закон, считают его нарушающим конституцию", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Рубио пояснил, что нынешняя администрация выполняет некоторые положения этого закона "ради поддержания хороших отношений с Конгрессом".

Резолюция о военных полномочиях была принята Конгрессом США в 1973-м году. Она равносильна федеральному закону. Документ среди прочего ограничивает возможности президента в том, что касается объявления войны без ведома Конгресса. Также она предусматривает, что ограниченная по масштабам военная операция может проходить без одобрения парламента не дольше 60 дней.

Ранее в мае Трамп проинформировал Конгресс, что считает военную операцию против Ирана завершенной. Он это сделал в последний день дедлайна, предусмотренного резолюцией.