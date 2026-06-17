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Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сенат США не смог принять резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий американского президента Дональда Трампа в Иране.

Согласно итогам голосования, "за" резолюцию выступили 47 сенаторов, "против" - 48.

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Сенаторы-республиканцы Рэнд Пол, Билл Кэссиди, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз поддержали резолюцию. Законодатель от Демократической партии Джон Феттерман - нет.

В последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется "зеленый свет" со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время.

Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

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Белый дом Конгресс США Иран
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