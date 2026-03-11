В Молдавии число сторонников объединения с Румынией выросло до 42,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии с начала года выросло число сторонников объединения с Румынией, показал опрос компании iData. Опрос проводился 23 февраля - 6 марта среди 1035 человек. Погрешность - 2,9%.

Объединение Молдавии и Румынии поддерживают 42,3% участников опроса 47,7% - выступают против, а остальные не определились.

"Число сторонников объединения увеличилось в сравнении с концом прошлого года, когда этот показатель варьировался от 30 до 35%, а число противников достигало 60%", - отметил директор iData Михай Бологан.

При этом 52,4% респондентов полностью не поддерживают или скорее не поддерживают заявление президента Майи Санду о том, что она бы проголосовала за объединение на потенциальном референдуме, а 39,3% - полностью или скорее поддерживают.

59,7% респондентов поддерживают вступление Молдавии в Евросоюз, а 29,7% - нет.

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возникли после заявлений президента Молдавии Санду. В начале февраля она заявила в начале февраля, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы "за". Это заявление вызвало критику оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента.