Поиск

В Молдавии число сторонников объединения с Румынией выросло до 42,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии с начала года выросло число сторонников объединения с Румынией, показал опрос компании iData. Опрос проводился 23 февраля - 6 марта среди 1035 человек. Погрешность - 2,9%.

Объединение Молдавии и Румынии поддерживают 42,3% участников опроса 47,7% - выступают против, а остальные не определились.

"Число сторонников объединения увеличилось в сравнении с концом прошлого года, когда этот показатель варьировался от 30 до 35%, а число противников достигало 60%", - отметил директор iData Михай Бологан.

При этом 52,4% респондентов полностью не поддерживают или скорее не поддерживают заявление президента Майи Санду о том, что она бы проголосовала за объединение на потенциальном референдуме, а 39,3% - полностью или скорее поддерживают.

59,7% респондентов поддерживают вступление Молдавии в Евросоюз, а 29,7% - нет.

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возникли после заявлений президента Молдавии Санду. В начале февраля она заявила в начале февраля, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы "за". Это заявление вызвало критику оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента.

Евросоюз Молдавия iData Румыния Майя Санду Михай Бологан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

 Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 616 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8625 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });