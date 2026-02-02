В Молдавии оппозиция запускает кампанию против объединения с Румынией

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Молдавии оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) запускает кампанию по защите молдавской государственности на фоне заявления президента страны Майи Санду о поддержке возможного объединения с Румынией, сообщил на пресс-конференции лидер партии Игорь Додон.

"Мы, молдаване, сохраняем суверенитет и идентичность. Историческая, патриотическая и моральная обязанность - не отказываться ни от государственности, ни от идентичности", - сказал он.

В рамках кампании ПСРМ планирует "активное визуальное информирование граждан по всей стране, под лозунгом сохранения суверенитета и национальной идентичности".

Отвечая на вопросы относительно возможного референдума об объединении Молдавии с Румынией, Додон заявил, что Санду "вбросила эту идею, чтобы отвлечь общества от обсуждения насущных проблем - ситуации в экономике, роста тарифов на энергоносители, сокращения компенсаций для населения".

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возникли после соответствующих заявлений Санду. В интервью британским журналистам она заявила на прошлой неделе, что в случае проведения референдума проголосовала бы "за". Санду подчеркнула, что сейчас в Молдавии нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией, и что большинство поддерживают вступление в Евросоюз, и власти делают акцент на этом.