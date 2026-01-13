В Молдавии требуют отставки президента из-за ее слов об объединении страны с Румынией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Оппозиция в Молдавии выступила во вторник с требованием отставки президента страны Майи Санду.

Причиной стало заявление главы государства о том, что, если бы проводился референдум об объединении Молдавии с Румынией, то она бы проголосовала "за".

Оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) в сообщении на своем сайте расценила это заявление Санду как "открытый акт политического предательства, направленный против молдавской государственности, Конституции, суверенитета и нейтралитета страны".

По мнению социалистов, Санду "должна немедленно уйти в отставку, поскольку каждый день её пребывания на посту президента - это угроза существованию Республики Молдова как независимого государства".

ПСРМ потребовала от Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности и всех компетентных органов "незамедлительно инициировать расследование по факту возможной измены родине, поскольку публичные призывы главы государства к демонтажу страны подпадают под самую жёсткую правовую и политическую оценку".

Социалисты обратились ко всем патриотическим силам с предложением "отбросить тактические разногласия и объединиться против режима Майи Санду", который, по их мнению, "ведёт страну к утрате суверенитета, расколу общества и национальной катастрофе".

Партия коммунистов (ПКРМ) также расценила слова Санду о готовности проголосовать за воссоединение Молдавии с Румынией как "акт государственной измены и грубое нарушение президентской присяги". ЦК ПКРМ в своем заявлении подчеркивает, что "подобные планы давно вынашиваются прорумынскими силами и сегодня перешли в стадию практической реализации".

По мнению коммунистов, "готовность Санду проголосовать за лишение страны независимости и за так называемую "евроинтеграцию" без Приднестровья является грубым и циничным попранием Конституции и законов страны".

ПКРМ уверена, что в такой ситуации "справедливым и единственно верным решением станет лишение Майи Санду должности президента по воле народа Молдавии с последующим привлечением её к уголовной ответственности за нарушение Конституции".

Партия коммунистов призвала Санду "немедленно сложить с себя полномочия и покинуть территорию страны, которую она ненавидит и которую намеревается стереть с политической карты мира".

Накануне в интервью журналистам Великобритании Санду заявила, что проголосует за воссоединение с Румынией, если этот вопрос когда-либо будет вынесен на референдум. Глава молдавского государства призналась, что стране становится всё труднее "выживать" самостоятельно.