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Генсек НАТО считает Россию текущей и долгосрочной угрозой для альянса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете.

При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

В частности, по его словам, Китай "продолжает модернизировать свои силы и расширять свои возможности в ядерной сфере (...), значительно инвестируя в военные технологии и инновации".

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что КНДР "наращивает свою ядерную программу и получает ценный опыт от поддержки российских военных действий на Украине".

По мнению Рютте, эти страны сотрудничают друг с другом, и потому - представляют еще большую потенциальную угрозу для альянса.

НАТО Марк Рютте РФ КНДР Китай
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