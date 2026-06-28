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Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активную область года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На Солнце образовалась самая крупная с начала текущего года группа пятен, сообщила в воскресенье Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Группа пятен 4478 достигла самых крупных размеров среди всех групп 2026 года. На данный момент ее площадь составляет почти 1 200 единиц (точное значение - 1190). Предыдущая самая крупная группа № 4366, которая наблюдалась в феврале, произвела тогда вспышку X8.1 и заодно мимоходом побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, имела на пике площадь 1100", - сказано в сообщении лаборатории.

По данным ученых, "послезавтра группа выйдет точно на линию Солнце - Земля".

"Остается надеяться, что характер к тому времени не изменится", - говорится в сообщении.

Солнце Земля РАН Лаборатория солнечной астрономии
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