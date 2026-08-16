Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 августа

Массированные атаки БПЛА на Московский регион и Ростовскую область, Махачев защитил титул чемпиона UFC

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на воскресенье на подлете к Москве сбито 132 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки в районе МКАД пострадали три человека.

- Собянин также сообщил, что с вечера субботы в сторону Московского региона летело 600 беспилотников. Из них 201 БПЛА был уничтожен над регионом, уточнил мэр столицы.

- Московская область подверглась массированной атаке беспилотников, есть трое пострадаших. В подмосковном Подольске загорелся склад Wildberries - после попадания БПЛА, никто из сотрудников не пострадал.

- В Ростовской области три человека погибли из-за массированной атаки БПЛА, один пострадал. Как сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь, за ночь над областью ликвидировали более 150 беспилотников и ракет.

- Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил ирландца Иэна Гэрри, защитив титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.