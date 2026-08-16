Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 августа

Массированные атаки БПЛА на Московский регион и Ростовскую область, Махачев защитил титул чемпиона UFC

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на воскресенье на подлете к Москве сбито 132 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки в районе МКАД пострадали три человека.

- Собянин также сообщил, что с вечера субботы в сторону Московского региона летело 600 беспилотников. Из них 201 БПЛА был уничтожен над регионом, уточнил мэр столицы.

- Московская область подверглась массированной атаке беспилотников, есть трое пострадаших. В подмосковном Подольске загорелся склад Wildberries - после попадания БПЛА, никто из сотрудников не пострадал.

- В Ростовской области три человека погибли из-за массированной атаки БПЛА, один пострадал. Как сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь, за ночь над областью ликвидировали более 150 беспилотников и ракет.

- Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил ирландца Иэна Гэрри, защитив титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 августа

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

 В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

 Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

 В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

Власти Марокко задержали несколько десятков нелегалов при попытке пересечь границу с Сеутой

В результате землетрясения на востоке Индонезии погибли не менее 38 человек

 В результате землетрясения на востоке Индонезии погибли не менее 38 человек

В Иране назвали безумными слова Трампа о планах сделать Ормузский пролив американским

 В Иране назвали безумными слова Трампа о планах сделать Ормузский пролив американским

Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

 Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

На границе Марокко и испанского города Сеута пресечена попытка прорыва нелегалов

 На границе Марокко и испанского города Сеута пресечена попытка прорыва нелегалов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11183 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов