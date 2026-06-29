Поиск

"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"
Мировая премьера фильма "Майкл" в Берлине, 10 апреля 2026 года
Фото: Sebastian Reuter/Getty Images for Universal Pictures

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Фильм "Майкл" по итогам мирового проката собрал $977 млн и стал самым кассовым биографическим проектом в истории, обойдя "Оппенгеймера" Кристофера Нолана ($975 млн). Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя "Богемскую рапсодию" ($911 млн), сообщает Variety.

Прокат "Майкла" стартовал в апреле и демонстрировал устойчивую динамику на фоне конкурентного летнего сезона. По данным студий Lionsgate, отвечающей за релиз в США, и Universal, занимающейся международным прокатом, фильм собрал $370,2 млн на внутреннем рынке и $607,2 млн за рубежом. Открытие составило $97 млн в Северной Америке и $217 млн глобально - рекорд для музыкальных биографий, ранее принадлежавший "Голосу улиц" ($60 млн).

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа. В центре сюжета путь Майкла Джексона - от участия в Jackson 5 до статуса одного из самых коммерчески успешных артистов в истории поп-музыки. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник певца. Критики отмечают, что фильм не затрагивает наиболее спорные эпизоды биографии Джексона, что позволило студии сосредоточиться на концертных реконструкциях и музыкальных номерах в маркетинговой кампании.

"Майкл" стал самым кассовым релизом Lionsgate, превзойдя "Голодные игры: И вспыхнет пламя" ($865 млн). По данным отраслевых изданий, студия рассматривает возможность запуска следующего проекта о жизни Джексона.

Universal Lionsgate Майкл Джексон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

 "Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

Реставраторы выявили скрытые элементы на ранней картине Рембрандта

 Реставраторы выявили скрытые элементы на ранней картине Рембрандта

В библиотечный "спецхран" отправят грубо искажающие историю книги, созданные на Украине

 В библиотечный "спецхран" отправят грубо искажающие историю книги, созданные на Украине

Пушкинский музей представит выставку кубинского плаката

Лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" назвали в Омске

 Лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" назвали в Омске

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

 Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

 Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

 Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

 В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2870 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов