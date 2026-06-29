"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя "Оппенгеймера"

Мировая премьера фильма "Майкл" в Берлине, 10 апреля 2026 года Фото: Sebastian Reuter/Getty Images for Universal Pictures

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Фильм "Майкл" по итогам мирового проката собрал $977 млн и стал самым кассовым биографическим проектом в истории, обойдя "Оппенгеймера" Кристофера Нолана ($975 млн). Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя "Богемскую рапсодию" ($911 млн), сообщает Variety.

Прокат "Майкла" стартовал в апреле и демонстрировал устойчивую динамику на фоне конкурентного летнего сезона. По данным студий Lionsgate, отвечающей за релиз в США, и Universal, занимающейся международным прокатом, фильм собрал $370,2 млн на внутреннем рынке и $607,2 млн за рубежом. Открытие составило $97 млн в Северной Америке и $217 млн глобально - рекорд для музыкальных биографий, ранее принадлежавший "Голосу улиц" ($60 млн).



Режиссером картины выступил Антуан Фукуа. В центре сюжета путь Майкла Джексона - от участия в Jackson 5 до статуса одного из самых коммерчески успешных артистов в истории поп-музыки. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник певца. Критики отмечают, что фильм не затрагивает наиболее спорные эпизоды биографии Джексона, что позволило студии сосредоточиться на концертных реконструкциях и музыкальных номерах в маркетинговой кампании.



"Майкл" стал самым кассовым релизом Lionsgate, превзойдя "Голодные игры: И вспыхнет пламя" ($865 млн). По данным отраслевых изданий, студия рассматривает возможность запуска следующего проекта о жизни Джексона.