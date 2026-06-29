Politico сообщила о борьбе Каллас против усиления влияния ЕК во внешней политике ЕС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) во главе с Каей Каллас ведет борьбу за выживание в условиях сокращения бюджетов и затяжной войны за влияние с Европейской комиссией (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, пишет в понедельник газета Politico.

"Победитель этой битвы определит, как ЕС будет решать глобальные проблемы в ближайшие десятилетия - либо через все более влиятельную Европейскую комиссию, либо через дипломатическую службу, полностью наделенную полномочиями от столиц государств-членов", - отмечает издание.

Со ссылкой на нескольких анонимных действующих и бывших чиновников и дипломатов Politico сообщает, что, хотя отношения между Каллас и фон дер Ляйен сложны, главная проблема ЕВС, созданной в 2011 году, заключается "в отсутствии у нее политических инструментов и финансовых ресурсов для утверждения себя в гораздо более жестокой глобальной обстановке".

По утверждению собеседников издания, ЕК неуклонно подрывает позиции ЕВС, переманивая высокопоставленных сотрудников, дублируя функции и повышая общий авторитет фон дер Ляйен.

"ЕВС, напротив, изо всех сил пытается конкурировать со своим ограниченным набором политических инструментов в мире, где доминируют торговля, технологии, оборона и миграция", - поясняют эксперты.

Politico приводит слова бывшего постпреда Франции при ЕС Пьера Селлаля: "Внешняя политика, определяемая, с одной стороны заявлениями, а с другой санкциями, - это не внешняя политика".

Пока страны ЕС обсуждают будущее дипломатической службы Евросоюза, Каллас, по информации издания, принимает ответные меры, создавая новую структуру руководства, в которую входит недавно назначенная генеральный секретарь ЕВС Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов.

После лета ожидаются дальнейшие изменения. Тем не менее, многие чиновники по-прежнему скептически относятся к тому, что кадровые перестановки могут решить более глубокие структурные проблемы.

"Европейская внешнеполитическая служба вряд ли будет закрыта в ближайшее время, но назревает переломный момент, который переформатирует реальное распределение власти в Европе", - резюмирует Politico.