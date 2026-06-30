Правящая в Республике Сербской политическая сила определилась с кандидатами на пост президента и представителя в президиуме БиГ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Кандидатом на пост президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) на выборах 4 октября от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) будет нынешний глава республиканского правительства Саво Минич, а на пост члена президиума БиГ от сербов вновь будет выдвинута Желька Цвиянович.

"Мы провели дебаты внутри партии, Саво Минич и Желька Цвиянович получили нашу самую мощную поддержку", - сказал лидер СНСД Милорад Додик в эфире телеканала РТРС (Республика Сербская). Он добавил, что окончательное решение по кандидатам будет принято в четверг.

4 октября в Боснии и Герцеговине пройдут выборы в президиум (триумвират, в который входят представители хорватов-католиков, православных сербов и боснийцев-мусульман), в Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, Палату представителей Мусульмано-Хорватской Федерации, Народную Скупщину (парламент) Республики Сербской, а также на посты президента и вице-президента Республики Сербской.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.