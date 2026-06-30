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Дания объявила о предоставлении пакета помощи Украине в размере более $670 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти Дании во вторник объявили о выделении очередного пакета помощи Украине, он составит около 4,4 млрд датских крон (почти $672 млн).

В сообщении, распространенном датским правительством, говорится, что из этих средств 1,3 млрд крон ($198,1 млн) будет направлено на закупку украинского вооружения у украинских предприятий ВПК.

Кроме того, выделены дополнительные средства на боеприпасы для дальнобойной артиллерии.

Это 30-й пакет военной поддержки Украине со стороны Дании, отмечается в сообщении.

Дания Украина
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