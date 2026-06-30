Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу с США

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона не намерена обсуждать возможность ограничения своей ракетной программы с США, заявил во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Иранские военные наступательные возможности и ракеты - по прежнему тема, по которой обсуждений быть не может", - приводят его слова иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что Тегеран при контактах с США исходит из того, что Вашингтон может не выполнить обязательства, которые на себя берет.

"Мы ведем переговоры с врагом, который не выполняет то, что обещал", - сказал спикер парламента.

Галибаф - один из руководителей иранской делегации на переговорах с США.