Генсек НАТО считает безальтернативной помощь Украине со стороны США
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роль США в оказании поддержки Украине чрезвычайно важна, заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.
"Что касается обороны Украины, то США по-прежнему незаменимы", - сказал Рютте на пресс-конференции в Берлине.
Он отметил, что "поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается".
Генсек альянса добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев различными способами, "информацию о некоторых из них мы не можем вам раскрыть на пресс-конференции".