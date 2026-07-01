Генсек НАТО считает безальтернативной помощь Украине со стороны США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роль США в оказании поддержки Украине чрезвычайно важна, заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.

"Что касается обороны Украины, то США по-прежнему незаменимы", - сказал Рютте на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что "поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается".

Генсек альянса добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев различными способами, "информацию о некоторых из них мы не можем вам раскрыть на пресс-конференции".