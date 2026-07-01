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Трамп в 2025 году получил доход в $1,4 млрд от криптовалютного бизнеса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил порядка $1,4 млрд дохода от бизнеса, связанного с криптовалютами, следует из его ежегодной финансовой декларации.

Трамп и члены его семьи активно инвестировали в криптовалютный бизнес в первый год его второго президентского срока.

Согласно декларации, Трамп в прошлом году получил более $590 млн дохода от компании World Liberty Financial, в число основателей которой входят он сам и его сыновья. Эта сумма включает доход от продажи токенов World Liberty.

Президент также получил $635 млн доходов в виде роялти по соглашению с CIC Digital LLC, через которую ведется его бизнес в сфере мемкойнов. Трамп запустил собственный мемкойн за несколько дней до своей инаугурации в качестве президента США.

Кроме того, он задекларировал доход на сумму почти $197 млн от продажи доли в Stablecoin Holdco.

Доходы от криптовалютной сферы стали крупнейшим источником дохода американского президента, отмечает агентство Bloomberg. Они существенно превысили $77 млн, заработанные его курортом в Мар-а-Лаго, а также выручку гольф-клуба Трампа в Северной Вирджинии ($25 млн).

Сведения о сделках покупки и продажи Трампом акций представлены более чем на 680 страницах. В числе компаний, бумаги которых торговались наиболее активно, - Nvidia Corp., Microsoft Corp., Netflix Inc. и Exxon Mobil Corp.

Президент, судившийся с несколькими компаниями, в минувшем году получил не менее $86,5 млн в результате урегулирования этих споров, в том числе $24,5 млн от Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), следует из декларации.

Кроме того, Трамп заработал $4,7 млн от продажи часов под собственным брендом и получил $1,9 млн роялти от своей книги "Save America".

Он также получил подарки на сумму более $370 тыс., в том числе билеты на крупные спортивные мероприятия.

Дональд Трамп США
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