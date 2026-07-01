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В Абхазии ввели штрафы для иностранцев за отсутствие местной автостраховки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии вступили в силу поправки в закон об административных нарушениях, устанавливающие штрафы в размере 50 МРОТ (1 МРОТ равен 60 рублям) за управление иностранцами автомобилем без абхазского страхового полиса.

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц ввели в регионе в 2022 году. Поправки к нему приняли в июне 2026 года. Как заявил тогда на заседании Народного Собрания депутат Даут Хутаба ранее "в законе была предусмотрена обязанность оформления страховки, но не была определена мера ответственности за нарушение".

Стоимость полиса зависит от количества дней пребывания в республике. Цена страховки на 3 дня составляет 500 рублей , на 15 дней - 1000 рублей , до 30 суток 1500 рублей, 90 суток - 2500 рублей, на год - 8500 рублей.

Полис можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское" а также в офисах страховых компаний

Иностранцы, приезжающие в Абхазию, могут застраховать автомобиль не только на территории республики, но и онлайн до приезда в страну.

Оформлением страхования в республике занимаются три государственные компании: "Гарант-Страхование", Национальная страховая компания "Абхазия" и страховая компания "Абхазгосстрах".

Обязательное страхование транспортных средств не распространяется на автомобили российской военной базы и представителей дипломатического корпуса.

Абхазия ГАИ
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