Турпоток в Абхазию может вырасти на 15-20% благодаря въезду детей без загранпаспортов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры ждут роста турпотока в Абхазию на 15-20% благодаря отмене решения о въезде в республику по загранпаспортам детей до 14 лет, до 1,7-1,8 млн человек, сообщили "Интерфаксу" опрошенные участники рынка.

"Мы с нетерпением ждали появления официальной информации о возвращении возможности выезда в Абхазию по свидетельству о рождении с пометкой о гражданстве, считаем, что данный шаг позволит увеличить турпоток в Республику Абхазия в текущем сезоне на 15-20%, так как стоимость оформления ОЗП удорожает общую стоимость поездки и по существующей практике в регионах РФ эта процедура занимает разное количество времени, от поиска свободного слота на подачу документов до получения готового загранпаспорта", - рассказал директор по внутреннему туризму туроператора "Интурист" Сергей Стребков.

По его словам, Абхазия традиционно привлекает большое количество семейных туристов, которые заинтересованы в спокойном отдыхе рядом с живописными природными красотами и большим количеством достопримечательностей.

"С каждым годом в республике открывается все больше новых современных отелей и обновляются заслужившие известность брендовые отели Абхазии, что позволяет предоставлять комфортное размещение и хороший уровень сервиса. Открытие в прошлом году аэропорта Сухума также упрощает логистику и позволяет ускорить прохождение границы туристам, которые выбирают курорты Сухума, Нового Афона, Очамчиры и Гудауты", - добавил он.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что официальное подтверждение возможности въезда в республику появилось позже, чем хотелось бы участникам рынка.

"Решение МИДа, конечно, немного запоздало документально. Несмотря на то, что мы говорили туристам о возможности въезда в Абхазию детям со свидетельством о рождении, они не очень доверяли нашим словам, ожидали подтверждения от властей, что повлияло на бронирования на летний сезон", - сказал он.

По словам эксперта, позитивное влияние на бронирование Абхазии станет заметно через неделю-две.

"В целом ожидаем, что сезон в Абхазии будет лучше, чем прошлогодний. В период июнь-сентябрь туристов будет несомненно больше. В прошлом году республика приняла, по нашим оценкам, от 1,4 до 1,6 млн организованных и самостоятельных туристов. В этом году рассчитываем на 1,7-1,8 млн, в зависимости, в том числе, от ситуации с аэропортом Сочи", - добавил Ромашкин.

Ранее МИД РФ сообщил о том, что Погранслужба ФСБ вновь начала пропускать через границу направляющихся на отдых в Абхазию российских детей до 14 лет со свидетельствами о рождении. Этот порядок будет действовать в 2026 и 2027 годах.

Запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов действует с 20 января 2026 года. 3 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что принято решение сохранить возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальное заявление МИДа о возвращении старого порядка въезда появилось лишь в мае.