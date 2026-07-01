СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией из-за Ирана

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Офицер разведки с Ближнего Востока заявил The Times of Israel, подтверждая сообщения газеты The Wall Street Journal (WSJ), что отношения США и Саудовской Аравии за последние месяцы сильно пострадали на фоне недовольства в Эр-Рияде решением Вашингтона начать против Ирана войну, которая вызвала крупные негативные последствия для региона", - информирует издание.

Так, Саудовская Аравия предупреждала США, что боевые действия против Ирана приведут к перекрытию Ормузского пролива, потрясениям на нефтяных рынках и проблемам для американской экономики. Но США все равно приступили к военной кампании, вызвав в Эр-Рияде сомнения, что они могут оказывать влияние на принятие решенией в Вашингтоне. После первоначального нежелания Саудовская Аравия и другие страны региона разрешили США использовать свои базы и авиапространство для ударов по Ирану.

Однако Эр-Рияд не разрешил США использовать свои базы для миссии "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе. В ответ Белый дом пригрозил прекращением поставок Саудовской Аравии ракет-перехватчиков. В итоге власти королевства отменили запрет, и миссия возобновились, но ущерб отношениям стран был нанесен.

Впоследствии, по информации WSJ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отклонил предложение по поводу саммита G7 во Франции в знак протеста против действий США.

В данный момент, добавляет WSJ, США рассматривают возможность сократить свое военное присутствие в Саудовской Аравии.