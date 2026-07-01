Поиск

СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией из-за Ирана

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Офицер разведки с Ближнего Востока заявил The Times of Israel, подтверждая сообщения газеты The Wall Street Journal (WSJ), что отношения США и Саудовской Аравии за последние месяцы сильно пострадали на фоне недовольства в Эр-Рияде решением Вашингтона начать против Ирана войну, которая вызвала крупные негативные последствия для региона", - информирует издание.

В миреСаудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами ИранаСаудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами ИранаЧитать подробнее

Так, Саудовская Аравия предупреждала США, что боевые действия против Ирана приведут к перекрытию Ормузского пролива, потрясениям на нефтяных рынках и проблемам для американской экономики. Но США все равно приступили к военной кампании, вызвав в Эр-Рияде сомнения, что они могут оказывать влияние на принятие решенией в Вашингтоне. После первоначального нежелания Саудовская Аравия и другие страны региона разрешили США использовать свои базы и авиапространство для ударов по Ирану.

Однако Эр-Рияд не разрешил США использовать свои базы для миссии "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе. В ответ Белый дом пригрозил прекращением поставок Саудовской Аравии ракет-перехватчиков. В итоге власти королевства отменили запрет, и миссия возобновились, но ущерб отношениям стран был нанесен.

Впоследствии, по информации WSJ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отклонил предложение по поводу саммита G7 во Франции в знак протеста против действий США.

В данный момент, добавляет WSJ, США рассматривают возможность сократить свое военное присутствие в Саудовской Аравии.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Саудовская Аравия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией из-за Ирана

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Уолл-стрит выросла во вторник

 Уолл-стрит выросла во вторник

Новая Конституция Казахстана вступила в силу

В Белом доме заверили, что технические переговоры США и Ирана продвигаются

WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

 WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2900 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10225 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов