Поиск

В Германии выдвинули обвинения в адрес украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году, в сообщает в среду ZDF.

"Прокуратура обвиняет украинца Сергея К. в антиконституционном саботаже и в военных преступлениях", - информирует телеканал.

Судебные слушания должны пройти в Высшем земельном суде Гамбурга. В прокуратуре эту информацию не комментируют.

Сергей К. в данный момент находится в следственном изоляторе в Гамбурге. По данным ZDF, доказательство его вины являются неопровержимыми, благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанного в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Северный поток Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Черногория открыла в России восемь визовых центров

 Черногория открыла в России восемь визовых центров

СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией из-за Ирана

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Уолл-стрит выросла во вторник

 Уолл-стрит выросла во вторник

Новая Конституция Казахстана вступила в силу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10226 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2901 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов