В Германии выдвинули обвинения в адрес украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году, в сообщает в среду ZDF.

"Прокуратура обвиняет украинца Сергея К. в антиконституционном саботаже и в военных преступлениях", - информирует телеканал.

Судебные слушания должны пройти в Высшем земельном суде Гамбурга. В прокуратуре эту информацию не комментируют.

Сергей К. в данный момент находится в следственном изоляторе в Гамбурге. По данным ZDF, доказательство его вины являются неопровержимыми, благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанного в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.