Прокуратура ФРГ считает, что фигурант дела "Северных потоков" действовал по заданию Киева

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной прокуратуре ФРГ пришли к выводу, что обвиняемый в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" действовал по указанию украинских властей, сообщают в четверг европейские СМИ.

Согласно информации прокуратуры, обвиняемый "и другие военные по поручению украинских властей разработали план уничтожения газопроводов".

В заявлении отмечается, что целью этих действий, по мнению надзорного ведомства, было "навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий".

В Федеральной прокуратуре считают, что украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года, затем он поднялся на борт арендованной по фальшивым документам яхты. После этого он и его сообщники перевезли через международные воды к месту недалеко от датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки, пригодное для использования в военных целях, и там обвиняемый закрепил ее на трубопроводе.

Накануне сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому. В частности, его обвинили в пособничестве военным преступлениям.

Обвиняемый в данный момент находится в следственном изоляторе в Гамбурге. По данным телеканала ZDF, доказательства его вины являются неопровержимыми благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанным в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.