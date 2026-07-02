Поиск

Прокуратура ФРГ считает, что фигурант дела "Северных потоков" действовал по заданию Киева

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной прокуратуре ФРГ пришли к выводу, что обвиняемый в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" действовал по указанию украинских властей, сообщают в четверг европейские СМИ.

Согласно информации прокуратуры, обвиняемый "и другие военные по поручению украинских властей разработали план уничтожения газопроводов".

В заявлении отмечается, что целью этих действий, по мнению надзорного ведомства, было "навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий".

В Федеральной прокуратуре считают, что украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года, затем он поднялся на борт арендованной по фальшивым документам яхты. После этого он и его сообщники перевезли через международные воды к месту недалеко от датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки, пригодное для использования в военных целях, и там обвиняемый закрепил ее на трубопроводе.

Накануне сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому. В частности, его обвинили в пособничестве военным преступлениям.

Обвиняемый в данный момент находится в следственном изоляторе в Гамбурге. По данным телеканала ZDF, доказательства его вины являются неопровержимыми благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанным в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Северный поток Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

 Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине

Brent подешевела до $70,87 за баррель

 Brent подешевела до $70,87 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов