США опасались, что Израиль может попытаться убить Аракчи и Галибаф

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Официальные лица США предполагали, что Израиль может пойти на убийство министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи или спикера парламента страны Мохаммада Багера Галибафа во время переговоров о прекращении боевых действий, сообщает в четверг The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

"Опасаясь, что в случае попытки Израиля убить этих официальных лиц переговорный процесс провалится, США, по данным некоторых официальных лиц, даже просили другие страны на Ближнем Востоке предупредить Иран об этой опасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особенно серьезно Вашингтон был обеспокоен судьбой Галибафа и Аракчи в разгар переговоров о прекращении огня, которые начались в апреле.

Согласно сообщению, США просили посредников из ближневосточного региона предупредить Тегеран о такой угрозе.

Аракчи и Галибаф возглавляют иранскую делегацию на переговорах с США. Считается, что Галибаф - сторонник жесткой линии в отношении Вашингтона, а Аракчи - кадровый дипломат, он был одним из главных участников подготовки соглашения по иранской ядерной проблеме, заключенного в 2015 году.