В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что внесет на рассмотрение Сената резолюцию о военных полномочиях, чтобы остановить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана.

"Как только мы вернемся после августовских каникул, я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, и надеюсь, что некоторые коллеги-республиканцы присоединятся к демократам и не дадут этому ослепленному властью президенту нанести еще больший ущерб США и всему миру", - говорится в заявлении Кейна, опубликованном на его сайте.

Он отметил, что угроза Трампа потратить сокращающийся арсенал США на Оман - "страну, с которой у США крепкие дипломатические отношения и соглашение о свободной торговле" заставляет радоваться "таких реальных противников, как Китай и Россия".

По его словам, Трамп "все больше теряет связь с реальностью в своей единоличной кампании по угрозам и развязыванию войн по всему миру".

"Его войны незаконны, поскольку они не одобрены Конгрессом, но он продолжает их развязывать, несмотря на огромные потери среди наших военнослужащих, (...) а также на истощение наших запасов боеприпасов и ослабление наших альянсов по всему миру", - добавил Кейн.

Ранее президент США заявил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

"Если Оман продолжит следовать этим путем, то мы бомбами вытряхнем из него все это", - процитировал в понедельник Трампа журналист Fox News Трей Йингст в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман проводят консультации о совместном контроле над Ормузским проливом.