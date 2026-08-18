Поиск

В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса
Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что внесет на рассмотрение Сената резолюцию о военных полномочиях, чтобы остановить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана.

"Как только мы вернемся после августовских каникул, я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, и надеюсь, что некоторые коллеги-республиканцы присоединятся к демократам и не дадут этому ослепленному властью президенту нанести еще больший ущерб США и всему миру", - говорится в заявлении Кейна, опубликованном на его сайте.

В миреОпросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентстваОпросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентстваЧитать подробнее

Он отметил, что угроза Трампа потратить сокращающийся арсенал США на Оман - "страну, с которой у США крепкие дипломатические отношения и соглашение о свободной торговле" заставляет радоваться "таких реальных противников, как Китай и Россия".

По его словам, Трамп "все больше теряет связь с реальностью в своей единоличной кампании по угрозам и развязыванию войн по всему миру".

"Его войны незаконны, поскольку они не одобрены Конгрессом, но он продолжает их развязывать, несмотря на огромные потери среди наших военнослужащих, (...) а также на истощение наших запасов боеприпасов и ослабление наших альянсов по всему миру", - добавил Кейн.

Ранее президент США заявил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

"Если Оман продолжит следовать этим путем, то мы бомбами вытряхнем из него все это", - процитировал в понедельник Трампа журналист Fox News Трей Йингст в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман проводят консультации о совместном контроле над Ормузским проливом.

Иран Китай Конгресс Оман США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 18 августа

В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

 В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

 Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

 Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии по поводу поездки Путина на Курилы

В Тегеране заявили об отсутствии новых посредников между Ираном и США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11226 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов