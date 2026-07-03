Поиск

Правительство Молдавии ушло в отставку

Правительство Молдавии ушло в отставку
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке правительства.

"Сегодня я завершаю свой мандат на посту премьер-министра. Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти", - написал Мунтяну в социальных сетях.

Он пообещал и дальше "служить своей стране, независимо от занимаемой должности", будь то в государственном или частном секторе.

Александр Мунтяну вступил в должность премьер-министра 1 ноября 2025 года.

В последние две недели в Молдавии разразился правительственный кризис. Скандал случился после того как были обнаружены злоупотребления при трудоустройстве в государственные предприятия, необоснованные выплаты их сотрудникам и другие нарушения.

Правительство Мунтяну продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров.

Молдавия Александр Мунтяну
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На китайском острове Хайнань, ожидающем тайфун, отдыхают около 20 тысяч россиян

 На китайском острове Хайнань, ожидающем тайфун, отдыхают около 20 тысяч россиян

В Ормузском проливе за неделю значительно выросла активность судоходства

В Тегеране прощаются с Али Хаменеи

 В Тегеране прощаются с Али Хаменеи

Правительство Молдавии ушло в отставку

 Правительство Молдавии ушло в отставку

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 2,5 тыс. человек

В Пентагоне создано централизованное управление по беспилотникам

 В Пентагоне создано централизованное управление по беспилотникам

Редкая копия Декларации независимости США обнаружена в документах британского флота XVIII века

 Редкая копия Декларации независимости США обнаружена в документах британского флота XVIII века

Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США

 Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США

МИД РФ намерен вызвать посла Швеции из-за атаки на посольство в Стокгольме
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10255 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов