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Президент Молдавии на следующей неделе начнет консультации с фракциями о формировании правительства

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на следующей неделе начнет консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования нового правительства.

"Я приняла к сведению заявление премьер-министра Александра Мунтяну об его отставке. Согласно Конституции, на следующей неделе я начну консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидатуру премьер-министра и предложить ее парламенту", - сказала Санду на пресс-конференции в пятницу, через два часа после того, как Мунтяну заявил об отставке.

Она отметила, что Мунтяну и члены его правительства продолжат исполнение обязанностей до формировании нового правительства.

На вопросы журналистов о том, будет ли кандидат на пост премьер-министра технократом или это будет политическое выдвижение, глава государства ответила, что "пока об этом преждевременно говорить".

"Посмотрим, что покажут консультации. Что касается состава правительства, то предложение членов кабинета министров является прерогативой премьер-министра", - подчеркнула Санду.

В пятницу утром Мунтяну заявил об отставке с поста премьер-министра.

"Сегодня я завершаю свой срок на посту премьер-министра. Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти", - написал Мунтяну в социальных сетях.

Согласно законодательству, в случае отставки премьер-министра, в отставку уходит и все правительство.

Молдавия Майя Санду Александр Мунтяну
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