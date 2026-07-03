Более сотни иностранных делегаций приехали на похороны аятоллы Хаменеи в Иран

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Около сотни иностранных делегаций, в том числе делегация из Саудовской Аравии, прибыли в Тегеран для участия в траурных мероприятиях, связанных с прощанием и погребением верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передают в пятницу иранские СМИ.

Траурные мероприятия посетил также председатель парламента Ирака Хайбат аль-Халбуси, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, заместитель председателя Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, президент Ирака Низар Амиди и президент Курдского автономного региона Ирака Нечирван Барзани. От Индии делегацию возглавил губернатор штата Бихар Сайед Ата Хаснаин.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в траурной церемонии прощания с верховным лидером.

"Медведев, который прибыл в Тегеран, воздал почести покойному верховному лидеру и выразил соболезнования правительству и народу Ирана", - передал иранский телеканал Press TV.

По сообщениям иранских СМИ, церемония прощания с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля.

На второй день церемонии - 4 июля - тело Хаменеи будет покоиться в крупном религиозном комплексе Мосалла, который находится на востоке Тегерана, где каждый житель Ирана сможет проститься с духовным лидером.

Ожидается, что 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие, после чего 7 июля тело будет доставлено в город Кум, который считается главным теологическим центром страны и священным городом для шиитского духовенства.

8 июля тело Али Хаменеи будет перевезено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде, где он родился. Мешхед считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Верховный лидер будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Ирана приняли решение о переносе мероприятия, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним.