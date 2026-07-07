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США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе
Фото: Elke Scholiers/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные выпустили в понедельник вечером по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников портала, два торговых судна получили значительные повреждения, но пострадавших нет.

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Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

США, скорее всего, нанесут ответные удары по иранским объектам, предполагает Axios.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер, следовавший на юг в направлении Оманского залива близ Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом.

Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник в восьми морских милях к востоку от прибрежного поселения Лима в Омане; неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, вызвав пожар.

Жертв и ущерба окружающей среде нет, ведется расследование, отметили в UKMTO.

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Иран США Ормузский пролив
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