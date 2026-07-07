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Внешнеторговый дефицит США в мае взлетел на 42%, до максимума более чем за год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае подскочил на 42,1% относительно предыдущего месяца и составил $77,6 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Это максимальный показатель более чем за год (с марта 2025 года).

Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $54,6 млрд, а не $55,9 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита на 40,4% с объявленного ранее апрельского уровня - до $78,5 млрд, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в мае снизился на $10,5 млрд (на 3,2%) и составил $317,7 млрд. В том числе экспорт товаров уменьшился на $11,3 млрд и составил $210,6 млрд. Сократились поставки за рубеж золота и других драгметаллов, природного газа.

Экспорт услуг вырос на $0,8 млрд - до $107,1 млрд.

Тем временем импорт повысился на $12,5 млрд (на 3,3%) и достиг $395,3 млрд (максимум с марта 2025 года). Закупки товаров выросли на $12,3 млрд - до $317 млрд, в том числе увеличился импорт фармацевтической продукции, телефонов и потребительских товаров, нефти и легковых автомобилей.

Прирост импорта услуг составил всего $0,2 млрд - до $78,2 млрд.

Дефицит в торговле товарами в мае увеличился на $23,6 млрд - до $106,5 млрд, в то время как профицит в сфере услуг поднялся на $0,6 млрд и достиг $28,9 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Францией сократился на $0,9 млрд (до $1,5 млрд), с Мексикой - вырос на $5,3 млрд (до $20,1 млрд). В торговле со Швейцарией в мае был зафиксирован дефицит в размере $2,3 млрд против профицита в $4,4 млрд в предыдущий месяц.

В январе-мае общий размер внешнеторгового дефицита США упал на $203,9 млрд (на 40,6%) относительно аналогичного периода 2025 года. Экспорт вырос на 11,7%, импорт сократился на 2,1%.

США
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