Трамп надеется, что урегулирование украинского конфликта состоится скоро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени.

"Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", - сказал Трамп журналистам во вторник.

Он вновь выразил мнение о том, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине.

Трамп также заявил, что иногда конфликты удается урегулировать "в моменты, когда кажется, что это маловероятно".