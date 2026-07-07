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Прямые иностранные инвестиции в мире выросли на 6% в 2025 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в мире в 2025 году увеличились на 6% и составили $1,62 трлн по сравнению с $1,53 трлн годом ранее, сообщается в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

До этого они снижались два года подряд, "однако восстановление остается хрупким и неравномерным", отмечается в сообщении.

Приток средств в развитые экономики в прошлом году вырос на 11% (до $723 млрд), тогда как в государства с развивающейся экономикой - всего на 2% (до $901 млрд).

Развивающаяся Азия осталась лидером по сумме полученных инвестиций - $644 млрд (рост на 3%). ПИИ в Европу подскочили на 39% - до $285 млрд, в страны Латинской Америки и Карибского бассейна - на 14%, до $188 млрд. Между тем в Северной Америке показатель уменьшился на 2% - до $344 млрд, в Африке - на 26%, до $70 млрд.

США вновь заняли первое место по объему полученных ПИИ ($277 млрд), далее следуют Сингапур ($151 млрд), Гонконг ($116 млрд), Китай ($105 млрд) и Бразилия ($77 млрд).

При этом США также остались основным донором, обеспечив инвестиции в другие страны на сумму $263 млрд. В число основных мировых спонсоров вошли Япония ($186 млрд), КНР ($174 млрд) и Люксембург ($101 млрд).

Объем инвестиций в проекты, создаваемые с нуля, в прошлом году был наиболее значительным в сфере дата-центров, в нефтегазовой и полупроводниковой отраслях.

"Перспективы на 2026 год остаются сложными, - отмечается в обзоре. - Неопределенность торговой политики, геополитическая напряженность, конфликты, высокие затраты на финансирование и экономическая фрагментация продолжают оказывать давление на инвестиционные решения. В то же время ожидается усиление конкуренции за проекты, связанные со стратегическими отраслями, поскольку правительства стремятся обеспечить будущие источники роста и технологические преимущества".

ООН ЮНКТАД
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