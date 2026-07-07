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Глава ЕК высказалась за сотрудничество с Киевом для наращивания военных возможностей ЕС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает необходимым наращивать оборонные возможности ЕС через тесное сотрудничество с Украиной и использование ее инновационного потенциала в этой области.

"Нам необходимо быстро, разумно и эффективно наращивать наши оборонные возможности. (...) Именно поэтому Европейский союз впервые открыл свой инновационный офис в Киеве для прямого контакта с украинской промышленной базой", - сказала глава ЕК, выступая во вторник в Анкаре на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО.

Она отметила, что Еврокомиссия поощряет европейские компании к созданию совместных предприятий с украинскими компаниями.

ЕС, по ее словам, работает "над долгосрочным партнерством, чтобы вместе с Украиной нарастить производство передовых технологий в оборонно-промышленной базе".

"Мы можем многому научиться у Украины, и нам нужно многому научиться. Потому что они не только обладают высокими инновационными возможностями, но и имеют боевой опыт", - подчеркнула фон дер Ляйен.

ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина
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