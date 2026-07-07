Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" арестован на два месяца

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд в Ереване на заседании во вторник принял решение об аресте на два месяца главы оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.

"Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Царукяна", - заявил журналистам адвокат Ерем Саргсян.

Он отметил, что решение будет обжаловано. "Это решение - прямое поручение, это политический, а не правовой процесс", - сказал Саргсян.

В СК ранее заявили, что группа лиц под руководством Царукяна в период с 2022 по 2024 гг. совершила крупномасштабные мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах, похитив и незаконно легализовав более $22 млн у граждан Ирана, с которыми они основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники и топлива.

Царукяну предъявлено обвинение по п.3 ч.3 ст.46-255 (организация мошенничества в особо крупных размерах) и п.3 ч.3 ст.46-296 (организация отмывания денег в особо крупных размерах).

В понедельник Следственный комитет конфисковал из особняка Царукяна зверей из личного зоопарка и охотничьи трофеи. Были конфискованы три льва и один тигр, они отправлены в Ереванский зоопарк. Во вторник в пресс-службе зоопарка сообщили, что львица не проснулась после усыпления в связи с ее преклонным возрастом и сопутствующими заболеваниями.

Ранее восемь оппозиционных партий Армении осудили действия властей против Царукяна, заявив о давлении за политические взгляды, оппозиционную деятельность и политическую позицию.

Служба нацбезопасности Армении с утра в понедельник провела обыски в доме и на предприятиях Царукяна по 70 адресам. Обыски продлились около 12 часов, все предприятия принадлежащего Царукяну концерна "Мульти груп" закрыты и опломбированы.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток". Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

4 июля Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по результатам выборов в парламент, состоявшихся 7 июня.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам выборов, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%. Партия Царукяна в парламент не прошла.