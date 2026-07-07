ЕК представила план действий ЕС по кибербезопасности и ИИ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник план действий по структурированному реагированию на риски и по использованию возможностей передовых моделей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

"Искусственный интеллект меняет значение кибербезопасности. И мы должны идти в ногу со временем. У ЕС есть прочная основа для адаптации к уязвимостям, которые несут с собой новые технологии. Мы должны использовать и концентрировать существующие возможности, сети и правовую базу для укрепления кибербезопасности, защищающей наше цифровое пространство", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В Еврокомиссии поясняют, что, основываясь на правовой базе Евросоюза в области ИИ и кибербезопасности, план действий "объединит государства-члены, промышленность и организации на уровне ЕС для укрепления кибербезопасности цифрового пространства от уязвимостей, создаваемых передовым ИИ".

В ЕК исходят из того, что эффективная безопасность требует глубокого понимания, как новые технологии могут быть использованы не по назначению. "В соответствии с законом об ИИ его передовые модели должны быть оценены, (...) прежде чем модели будут выпущены на рынок ЕС", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Европе, считают в Брюсселе, также необходимы четкие и прозрачные условия для доступа к самым передовым системам ИИ. ЕК будет сотрудничать с Агентством ЕС по кибербезопасности (ENISA) "для определения европейского плана структурированного доступа к передовым возможностям ИИ в области кибербезопасности". Как ожидается, это руководство поможет соответствующим европейским государственным и частным организациям получить доступ к передовым моделям ИИ.

Представленный во вторник план предусматривает, что ENISA и Объединенный исследовательский центр ЕК создадут "защищенную платформу для тестирования ИИ в целях кибербезопасности, в том числе с использованием смоделированных сред". Это, по мнению Еврокомиссии, позволит операторам в критически важных секторах, таких как финансы, энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление, получить знания о безопасном использовании ИИ.

Объявлено также, что для масштабирования европейских возможностей ИИ для кибербезопасности Еврокомиссия организует "крупный европейский конкурс по ИИ для кибербезопасности". "Этот конкурс объединит компании, исследователей и организации для разработки решений на основе ИИ для кибербезопасности", - объяснили в ЕК.