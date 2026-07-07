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США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2026 год на 60 тыс. б/с

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году на 60 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,78 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA).

При этом прогноз на 2027 год был понижен на 120 тыс. б/с - с 14,15 млн б/с до 14,03 млн б/с.

Как сообщалось, по итогам 2025 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,59 млн б/с, что является новым рекордом в истории страны.

США Минэнерго США нефть
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