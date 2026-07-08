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Грузинская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ в знак протеста

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Делегация Грузии покинула в среду зал заседаний Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Гааге, принявшей резолюцию "Защита целостности выборов и основных свобод в Грузии", сообщают грузинские СМИ.

По их данным, в резолюции, в частности, выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году и отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе выборов. Резолюцией выражается протест в связи с принятыми в Грузии законами, "ограничивающими демократические свободы".

Кроме того, ПА ОБСЕ призывает освободить "всех политических заключенных" в Грузии.

По информации СМИ, автором резолюции является конгрессмен Джо Уилсон, поддерживающий грузинскую оппозицию.

Руководитель грузинской делегации в ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе, в свою очередь, заявил журналистам, что некоторые части принятой резолюции "грубо искажают и фальсифицируют факты". "В знак протеста наша делегация покинула зал заседаний и не приняла участия в голосовании", - сказал Самхарадзе.

ОБСЕ ПА ОБСЕ Грузия
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