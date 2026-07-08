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В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле
Фото: Haidar Mohammed Ali/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Ираке 8 июля несколько миллионов человек собрались в городах Эн-Наджаф и Кербела на церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи, сообщает телеканал Press TV.

Самолет с телами Хаменеи и нескольких его родственников, погибших во время американо-израильских ударов по Тегерану в конце февраля, прибыл в Ирак накануне вечером. Похоронная процессия началась в 06:00 утра по местному времени (совпадает с московским) в Эн-Наджафе после заупокойной молитвы над телом аятоллы Хаменеи в мавзолее Имама Али.

В иракских Силах народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби") сообщили, что в похоронной процессии в Эн-Наджафе приняли участие более 2,3 млн человек.

Из Эн-Наджафа процессия двинулась в Кербелу, где, по сообщениям местных СМИ, собрались 7 млн человек. В Кербеле церемония прощания прошла у мавзолея Имама Хусейна. Иракские города Эн-Наджаф и Кербела считаются священными у мусульман-шиитов, и проведение церемоний в них является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Press TV отмечает, что траурные церемонии в Эн-Наджафе и Кербеле были рассчитаны всего на несколько часов, но в итоге они стали одними из крупнейших в современной истории этих двух городов, куда также прибыли скорбящие и из других провинций Ирака.

Церемонии в память аятоллы Хаменеи начались в Тегеране 3 июля. Он будет похоронен 9 июля в его родном городе Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Похороны аятоллы Хаменеи в Иране

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Али Хаменеи Иран Ирак Тегеран Эн-Наджаф Кербела
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