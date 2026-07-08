Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает видение американского коллеги Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Что касается войны на Украине, я разделяю мнение Трампа о мире", - приводит агентство его слова на саммите НАТО в Анкаре.

Эрдоган отметил, что поддерживает инициативу президента США и НАТО по составлению списка приоритетных потребностей Украины (PURL).