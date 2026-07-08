Поиск

Трамп на заседании лидеров НАТО не стал повторять угрозы в адрес Ирана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с коллегами из стран НАТО в среду не стал повторять комментарии о прекращении действия заключенного с Ираном меморандума о взаимопонимании, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американский президент на заседании не делал и резких заявлений по поводу Испании и Гренландии.

Ранее в среду Трамп заявил журналистам в Анкаре, что не считает, что договоренности с Ираном о прекращении огня еще в силе. При этом он не закрыл дверь для дальнейших переговоров, отметив, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут продолжать контакты с Тегераном.

Также Трамп сказал, что считает Испанию плохим союзником по НАТО. Кроме того, он вновь заявил, что США требуется контроль над Гренландией.

Дональд Трамп Иран США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии объявлена беспилотная опасность

Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic

 Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic

В Кремле готовы к контрмерам против стран, которые согласятся размещать у себя ядерное оружие

В НАТО обсуждают возможность отказа от саммита в 2027 году из-за нападок Трампа

Brent подорожала на 5,62%, выше $78 за баррель на словах Трампа об окончании перемирия

NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

 NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

 Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию

США нанесли два удара по иранской провинции Бушер

В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

 В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10395 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов