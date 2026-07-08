Трамп на заседании лидеров НАТО не стал повторять угрозы в адрес Ирана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с коллегами из стран НАТО в среду не стал повторять комментарии о прекращении действия заключенного с Ираном меморандума о взаимопонимании, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американский президент на заседании не делал и резких заявлений по поводу Испании и Гренландии.

Ранее в среду Трамп заявил журналистам в Анкаре, что не считает, что договоренности с Ираном о прекращении огня еще в силе. При этом он не закрыл дверь для дальнейших переговоров, отметив, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут продолжать контакты с Тегераном.

Также Трамп сказал, что считает Испанию плохим союзником по НАТО. Кроме того, он вновь заявил, что США требуется контроль над Гренландией.