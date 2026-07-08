Лавров заявил о совместной с Альянсом государств Сахеля приверженности формирования многополярного мироустройства

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля (АГС), в Нигере позволит определить дальнейшие пути поддержки Россией объединения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодняшние вторые министерские консультации в формате Россия - Альянс государств Сахеля позволит определить дополнительные пути поддержки нашей страной интеграционных задач, которые вы решаете, и, конечно же, задач в сфере обеспечения надежной безопасности", - сказал Лавров в ходе заседания совета глав МИД России и АГС в Ниамее в среду.

Лавров отметил, что Россию и страны альянса "объединяет общее понимание необходимости формирования справедливого многополярного мироустройства".

"Рассчитываем, что сотрудничество России и АГС придаст дополнительный импульс укреплению суверенитета наших стран, расширению двусторонних связей и связей многосторонних в формате, в котором мы сегодня собрались", - отметил глава МИД РФ.

Лавров встречается с главами МИД Нигера, Мали и Буркина-Фасо - государств-членов АГС - в Ниамее в рамках турне по странам Африке. В столицу Нигера руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл из Эфиопии.