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Лавров прибыл в Нигер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер, передал корреспондент "Интерфакса".

В Ниамее, как ожидается, глава МИД РФ примет участие во второй министерской встрече формата Россия - Альянс государств Сахеля (АГС), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Лавров впервые посещает столицу Нигера. Визит проходит в рамках его турне по странам Африки.

В понедельник глава МИД РФ находился в Аддис-Абебе, где у него, в частности, состоялись консультации и переговоры с председателем комиссии Африканского союза, а также с премьер-министром и министром иностранных дел Эфиопии.

МИД РФ Сергей Лавров Нигер
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