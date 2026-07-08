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Трамп не исключил, что у него не будет сделки с Ираном

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил возможность решить иранскую проблему без сделки с Тегераном.

"Я не знаю, получится ли заключить сделку с Ираном. Может быть, мы решим вопрос без сделки", - сказал он в Анкаре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и добавил, что считает долгосрочное урегулирование на Украине возможным, а в такой возможности для Ирана он не уверен.

"Если мы придем к решению, что, я думаю, произойдет, то у нас будет сделка. Сейчас мы хотим убедиться, что сделка будет выполняться. Кто-то думает, что ее не будет, но я думаю, что она будет, - президент США президенту Украины. - Но вот я не уверен, что это будет работать с Ираном".

Трамп также подтвердил, что разрешает американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру продолжать контакты с Ираном. "Наши ребята могут продолжить. Стив и Джаред прекрасно работают", - отметил он.

Ранее на полях саммита НАТО он допустил, что США могут нанести новые удары по Ирану.

"Мы, возможно, снова нанесем сильный удар по ним сегодня вечером. Я дам им небольшое предупреждение. Мы собираемся ударить по ним сегодня вечером", - сказал он и отметил, что недоволен иранской стороной.

Ранее в этот день Трамп сказал, что договоренности с Ираном не работают и что он не хочет больше иметь дела с иранской стороной. Однако он добавил, что готов выслушать мнение Уиткоффа и Кушнера, которые все же хотели бы продолжить попытки договориться.

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп НАТО США Иран Анкара Украина Владимир Зеленский
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