Трамп не ожидает возобновления длительных боевых действий против Ирана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что боевые действия против Ирана, в случае их возобновления, не будут продолжительными.

"Нет, я думаю, что если что-то произойдет, это будет очень быстрым", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос о том, возможно ли полномасштабное возобновление боевых действий.

Он добавил, что в случае применения США силы, это не будут "долгосрочные" шаги.

"Когда они ударяют, мы ударяем в 10 раз сильнее при помощи намного более хорошего оборудования, чем у них", - подчеркнул глава Белого дома.