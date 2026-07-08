Президент США заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и этот факт гораздо важнее временного роста цен на нефть из-за действий Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Я скажу вам, что будет дальше: мы никогда не увидим Иран с ядерным оружием, потому что это гораздо важнее чем то, о чем вы говорите. Цены на нефть падают как убитые, сейчас они немного поднимутся, но это очень быстро закончится", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Анкаре в среду, отвечая на вопрос о ценах на энергоносители.

Ранее американский президент отмечал, что США могут предпринять еще какие-то действия в отношении Ирана, однако он не считает, что они приведут к значительному росту цен на нефть. Он также сообщал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время.